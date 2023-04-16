Gazintep'te 85 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendiler

Gaziantep'te yaşayan 85 yaşındaki komşular Elif Kurt ve Hamide Bozgil, bu yaşlarına rağmen gittikleri sosyal tesisle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Gaziantep'te yaşayan yıllardır komşu olan 85 yaşındaki Elif kurt ve Hamide Bozgil, Şahinbey Belediyesinin düzenlediği Kur'an kursunda eğitim alan 85 yaşındaki Elif Kurt ve Hamide Bozgil Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kursun en yaşlı öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi kurstaki genç kadınlara da örnek oldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe mahallesinde bulunan Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde kadınların hizmetine sunulan Kur'an Kursunun en yaşlı öğrencisi olan Elif Kurt ve Hamide Bozgil Kuran'ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Kurstaki hocalarında yardımıyla Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Elif Kurt, “Çocuklukken Kur'an-ı kerimi öğrenmiştim. Buraya tekrar gelerek eksiklerimi gidermek istedim. Hocalarımız bize eksiklerimizi öğretiyor. Daha bilmediğimiz yerlerini öğrenmek için çabalıyoruz. Bu yaşta bile çabalıyoruz çünkü beşikten mezara kadar okumak vardır. Allah herkese nasip etsin. Buraya gelmeden önce eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizi de tamamlıyoruz. Hocamız bizimle güzel bir şekilde ilgileniyor ”dedi.

“Kuran-ı kerim gibi insana arkadaş yok”

Kur'an'ı Kerim'in herkesten daha çok arkadaş olduğunu söyleyerek gençlere daha erken öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Kurt, " Kur'an-ı Kerim başımızın tacı, kalbimizin, gönlümüzün ilacıdır. Bütün gençlere her zaman söylerim kendilerine tavsiye ederim. Yaşlandıktan sonra başka bir işle uğraşamadığımız için oturduğumuz yerde kuran-ı kerim bize yoldaş oluyor. Hastalıkta, depremde nerede olursak olalım kuran-ı kerim hep yanımızda oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün gençlere, bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum ki öğrensinler, eksiklerini gidersinler. Buraya gelerek kuran-ı kerim okuyorum, namazımı kılıyorum, öğreten arkadaşlar çok yardım ediyorlar bizimle ilgileniyorlar. Gençlerde öğrendikçe, ilerledikçe ben çok seviniyorum” ifadelerini kullandı.

“Kurs açıldığında herkesten önce ben gelirim”

Kur'an kursuna herkesten önce kendinin geldiğini ve kurs açıldığı zaman herkese gelmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğunu dile getiren Hamide Bozgil, “Küçükken hocaya gitmiştim. Buraya da gelip kuran-ı kerim okuyoruz kendimizi ilerletiyoruz. Unutmamak için Kur'an-ı Kerim okuyarak tekrar ediyoruz. Hepimiz komşuyuz kuran-ı kerim okuyup sonra evlerimize gideriz. Kurs açıldığında herkesten önce ben gelirim. Gittiğim her yerde herkese kurs açıldı gelin diye söylerim. Kuran kursu dışında diğer kurslar içinde geldik. Kur'an-ı Kerim'de öğrendik dikişte öğrendik” diye konuştu.