Gazintep'te orman yangınları

Gaziantep'te Pazar günü pikniğe giden bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıktı.

Gazianteplilerin vazgeçilmezi olan piknik ve mangal yangınları da beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte, Pazar günü pikniğe giden bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle birçok noktada orman yangını meydana geldi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kıraçtepe mevkiinde piknik alanında çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Orman yangınına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangından bazı hayvanlar da etkilendi. Dülük baba piknik alanında da bazı bölgelerde ara ara yangınlar meydana gelirken, itfaiyenin zamanında müdahalesi daha büyük alanlara sıçramasını engelledi.