Gaziray çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında 22 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Gaziray Banliyo Hattı Projesi inşaat çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı.

Türkülere konu olan kara treni, hızlı trene dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 25 kilometre uzunluğunda, 16 istasyonun yer alacağı Gaziray Banliyo Hattı Projesi'nde sona yaklaştı. Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca arasında 5 kilometrelik test sürüşünün 22 Mart 2019 tarihinde yapılan Gaziray'da, inşaat çalışmaları son sürat ilerliyor. Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 150 bin çalışanı; daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir biçimde taşıyacak olan 1,2 milyar TL bütçeli dev proje, Gazi şehrin vizyon projesi olarak değerlendirildi. 13 Şubat 2017'de yapımına başlanan Gaziray, kent merkezini, 6 adet organize sanayi bölgesini ve Küçük Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak. Mevcut 25 kilometrelik banliyo hattının yenileneceği yatırımda, fiziki gerçekleşme yüzde 85 oldu. Gaziray'ın, yaklaşık 5 kilometrelik yer altına alınacak kısmı için yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacak. Hat işletmesinde kullanılacak vagon alımına yönelik ihale hazırlıkları ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Gaziray'ın kent güzergahı

Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) çerçevesinde yürütülen çalışmalar, Gaziantep'den geçen mevcut demir yolu hattının kent geçişinde yoğun kullanıma sahip alanlarda yaya ve taşıt sirkülasyonuna izin vermediği ve bölgede bariyer etkisi oluşturduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle güzergah üzerinde, Kültür Kongre Merkezi, Zeytinli Mahallesi, Mücahitler Budak Mahallesi, Hastaneler-Oteller Bölgesi geçişlerinde yaya ve taşıt ulaşımının güvenli sağlanması, bariyer etkisini ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu 4 paralel hattın yaklaşık 5 kilometrelik kısmının aç-kapa yapılarak yer altına alınacak. Projede; 11 adet üst ve alt geçit gibi sanat yapısı yapılacak. Son durak olan Oduncular İstasyonu'ndan 1 kilometre sonra Taşlıca mevkiinde çevre yolu sınırında yaklaşık 93 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak Gaziray Bakım ve Depo sahası yapılacak. Projede kullanılması planlanan vagonların bir setinde toplam 1000 yolcu taşınacak ve ilk etapta 8 set vagon hizmet verecek.