Gaziantep'te 4 milyar TL'lik yatırım ile 25.5 kilometrelik güzergahta yapılan Gaziray projesinde test sürüşü yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yaklaşık 4 milyar liralık yatırım ile yapımı süren Gaziray projesinde test sürüşü yapıldı Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje ile 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı gerçekleştiriliyor. 16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5,5 km olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt / üst geçit ve 26 adet menfez inşa edilen Gaziray'da kullanılacak Elektrikli Tren Setleri ise yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.

Projenin şantiye ve durak inşaatlarında yapılan incelemenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep milletvekillerinin de katılımıyla Gaziray Adliye-Gar hattında test sürüşü yapıldı.

Başarılı bir şekilde test sürüşü yapılan yolun ise gerçekleştirilecek son çalışmaların ardından ise hizmete açılması planlanıyor.

Öte yandan, Gaziray projesi ile entegre olarak yapılan Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu projesi ile mevcutta 361 kilometre olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki mesafe projenin tamamlanması ile mesafe 312,5 kilometreye, seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.