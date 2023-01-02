Gaziray tünelinin üstü yeşilleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gaziray'ın 5.5 kilometrelik tünel bölümünün 1'inci etabı olan 2.5 kilometresinin üstündeki alanı yeşile çevirecek park çalışmasını hızla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmaların son durumu hakkında incelemelerde bulunan ve alanı teknik ekibiyle gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşil aksın mart ayının sonunda tamamlanacağının müjdesini verdi. Fatma Şahin, yılın ilk çalışma gününde sahada olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 2023'teyiz. Burası şehrin kalbi, nabzı. Buranın altında yıllardır mücadele ettiğimiz kara tren hattını hızlı trene dönüştürdüğümüz hat var. Hep başkalarının hikayelerini, şehir planlamasını inceledik. Artık Türkiye Yüzyılında kendi hikayemizi yazıyoruz çalışma arkadaşlarımızla. Proje yerli ve milli, çalışanlarımız bizim, yaptığımız bütün projelerde büyük bir yerellik, öncülük, liderlik var. Sezon başladığında Mart ayının sonunda burada bütün herkesin, çocuk, genç, yaşlı, engelli herkesin gelip bu ortamdan istifade edeceği büyük bir merkez hayata geçireceğiz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine en yakın şehir kentimizdeki Gaziantep modelini Türkiye, dünya modeli yapalım diye inanıyor, düşünüyorum. Aşkla çalışıyor birlikte başaracağız diyorum.”

Toplam 200 bin metrekarelik alanı kaplayan ve içerisinde dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor aletleri, interaktif oyun grupları ile 80 metrekare bitkisel havuzu barındıran park aksı, şehrin merkezinde vatandaşlara dinlenme imkanı sağlayacak. Altındaki betona zarar vermeyecek özellikte 30 bin bitkiyi içinde barındıracak park alanında özel drenaj ve sulama teknikleri kullanılıyor. 6 bölümden oluşan park alanında ayrıca futbol oyunu” alanı olacak, alan birçok farklı fonksiyonu daha barındıracak.