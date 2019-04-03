Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor maçının ardından

Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Maçın ardından iki ekibin de teknik patronları değerlendirmelerde bulundu.

Lig'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan zorlu maçta Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor'u Gökhan Alsan'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 48'e çıkarırken, ligde zor günler geçiren Afyon ekibi ise 25 puanda kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan iki ekibin teknik patronları maçı değerlendirdi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hedefimiz bu önemli maçı kazanmaktı. İkinci yarıdaki oyunumuzla da bunu hak ettik. İkinci yarı daha fazla isteyen, galip gelmek için daha fazla gayret gösteren bir görüntümüz vardı. İkinci yarı oynadığımız oyunla 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün için bizim adımıza önemli olan galip gelmekti. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyet bizi seven herkese, taraftarımıza, yönetimimize, sevdiklerimize armağan olsun. Artık yedi tane final haftamız kaldı. Bu yedi maçta tek amacımız var galip gelmek. Bundan sonra bunun için çalışacağız" dedi.

Afyon cephesi

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, "Buraya gelirken amacımız puan veya puanlar almaktı. Bunun için hazırlanmıştık ama penaltı ile kaybetmek gerçekten çok üzücü. Bence iki taraf da birbirine çok fazla üstünlük sağlayamadı. Ortada geçen ve hakkı beraberlik olan bir maçtı ama penaltı ile kaybetmek çok çok üzücü. Ben futbolcu kardeşlerimin mücadelesinden, isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık, hepsini alınlarından tek tek öpüyorum. Bizim rakibimiz Gazişehir değil. Bizim rakiplerimizle içeride oynayacağımız önemli maçlarımız var. Biz o maçlara odaklanmak zorundayız. Buradan Afyon taraftarlarına da seslenmek istiyorum. Önümüzde çok zorlu bir Adana Demirspor maçı var. Bizi o maçta yalnız bırakmasınlar. Artık önümüze bakmak zorundayız"diye konuştu.