Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor şansızlığına son vermek istiyor

Lig'de bu akşam Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Gaziaşehir Gaziantep bu takıma karşı olan şansızlığını kırmak istiyor. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 8 resmi maçta sadece bir galibiyet alabilen Kırmızı-Siyahlılar, bu akşamki maçta şansızlığını yenmek istiyor.

Ligde zirve mücadelesi veren ve yoluna emin adımlarla devam eden Gazişehir Gaziantep ligin 15. haftasında bu akşam Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 14 maçta aldığı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan toplayıp, kendine üçüncü sırada yer bulan Kırmızı-Siyahlı ekip bu akşam Balıkesirspor'u yenip hem ligde ikinci sıraya yerleşmek hem de rakibine karşı olan şansızlığını kırmak istiyor.

Ligde daha önce Balıkesirspor ile 8 maç yapan ve bu maçlarda sadece bir galibiyet alabilen Gazişehir Gaziantep, sahadan 4 mağlubiyet ve 1 de beraberlikle ayrılabildi. Bu maçlarda rakibinden 7 gol yiyen Gazişehir, rakip kaleye ise 4 gol atabildi. Rakibini en son 2013-2014 sezonunun 5. haftasında kendi sahasında 2-1'lik skorla mağlup eden Gaziantep ekibi o tarihten sonra rakibini mağlup edemedi.

Bu sezon iyi bir kadro kurup şampiyonluk iddiasıyla yola çıkan ve son 7 maçında mağlup olmayıp 2 beraberlik 5 galibiyet alan Mehmet Altıparmak yönetimindeki Gazişehir Gaziantep bu kritik maçı da kazanıp ligde puanını 31'e çıkarmak ve ikinci sıraya yerleşmek istiyor.

Bu akşam Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak kritik maç saat 19.00'da başlayacak.