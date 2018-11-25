Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

Lig'in 13. haftasında Gazişehir Gaziantep evinde ligin güçlü ekiplerinden Boluspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.

Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sahasında Boluspor'u mağlup eden Gazişehir Gaziantep, bu sonuçla puanını 25 yaparken, Boluspor ise bu mağlubiyetin ardından 26 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim için final niteliğinde bir karşılaşmaydı. Milli takım arasından sonra oynanan maçlar hep zor olur. Nitekim öyle de oldu. Maçtan tek alternatif var diyorduk o da galibiyet. Böyle şartlanmıştık. Oyunun geneline baktığımızda da zaten devamlı gol atmak isteyen bir Gazişehir vardı. Özellikle ilk yarı golü isteyen bir takım olduk. Bütün oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz istediler, inanılmaz mücadele ettiler. Hepsini alınlarından öpüyorum. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Skor daha farklı da olabilirdi ama bizim için önemli olan bugün kazanmaktı. Amacımız özellikle dün Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesiyle bu maçı kazanıp puan farkını biraz daha eksiltme ve Boluspor'u yakalamaktı. Bunu gerçekleştirdik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bizi desteklemeye gelen müthiş taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi müthiş desteklediler. Bu galibiyeti onlara ve bizi seven herkese armağan ediyoruz" dedi.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Osman Bilik ise maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Ligin iyi takımlarından bir tanesi olan Gazişehir'e karşı iyi bir oyun oynadık. Aslına bakarsanız Gazişehir'in oyunda bir ağırlığı yoktu. Talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıda oyunu dengeledik ve iyi oynadık. Maalesef son dakikalarda bir oyuncumuz sakatlandı ve 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Oyunu domine eden takım bizdik ancak gole muvaffak olamadık. Çok üzgünüz inşallah içeride oynayacağımız Adana Demirspor maçında bu puanları telafi etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.