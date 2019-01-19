Gazişehir Gaziantep-Denizlispor maçının ardından

Lig'de ilk iki sırayı yakında ilgilendiren maçta Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i Ziya Alkurt'un golüyle 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını sekize çıkardı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep 31 puanda kalırken, Denizlispor ise puanını 39 yaptı. Maçın ardından iki takım hocası da açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İki takım için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Biz özellikle rakibimizi yenip aradaki puan farkını kapatmak istiyorduk. Bizim için büyük bir fırsattı ama bu fırsatı ne yazık ki değerlendiremedik. Bu anlamda çok üzgünüz hem taraftarımıza hem sevdiklerimize bir galibiyet armağan etmek istiyorduk ama ne yazık ki bunu yapamadık. Herkesten özür diliyoruz ama futbolun içinde bunlar var. Önemli olan buradan kalkmak. Bunu yapabilecek gücümüz, kalitemiz ve yeteneğimiz var. Bugün belki biz kötü oynadık, mağlup olduk ama bugün bizim kadar kötü bir hakem triosu vardı. Sezonun en formsuz hakem grubuyla karşı karşıyaydık ama elimize geçirdiğimiz pozisyonları gole çevirseydik maçı da çevirebilirdik. Artık yapacak bir şey yok. Oyuncularımızla birlikte el ele verip bu sıkıntılı durumdan kurtulacağız. Şu an fark sekiz puana çıktı ama dediğim gibi lig çok uzun bir maraton ve biz bu uzun maratonda bu birlik beraberlikle buradan Allah'ın izine çıkıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise "Ligin ikinci yarısına gerçekten zorlu bir müsabakayla başladık. Takım olarak, camia olarak ikinci yarıya iyi başlamak istiyorduk. Ligin ilk yarısını iyi bir pozisyonda kapatmıştık. Rakibimiz bizim hemen altımızdaki bir takımdı ve çok güzide, çok güçlü bir ekipti. Bu anlamda baktığımızda zorlu bir müsabaka olacağını biliyorduk. Maçın neticesi sadece bu iki takımı değil gruptaki hedefi olan bütün takımları ilgilendiriyordu. Yani doğal olarak herkes bizim puan kaybetmemizi bekliyordu. Biz buraya kazanmaya geldik, sadece bir puan alma düşüncesinde olsaydık maçı kaybedebilirdik ama üç puan almak için uğraştık ve bunu aldık. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz gibi oynadık. İlk yarı tek pozisyon vermedik ikinci yarı kalemizde 1-2 pozisyon verdik. Onun içinde çok sıkıntı yaşamadık. Gazişehir takımı da çok güçlü bir takım biz kazandık bugün ama ben onları da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.