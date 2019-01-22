Gazişehir Gaziantep düşüşte

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep son haftalarda aldığı sonuçlar ve oynadığı oyunla düşüşe geçerken taraftarlarını da hüsrana uğrattı. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar zirveden de iyice uzaklaştı.

Lig'de heyecan artarak devam ederken ligin ilk yarısında iyi bir performans gösterip devreyi 31 puanla üçüncü sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, ikinci devreye Denizlispor mağlubiyetiyle başladı. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı 1-0 kaybeden Gazişehir Gaziantep, hem oynadığı oyunla hem aldığı mağlubiyetle taraftarını üzdü. Gaziantep ekibi bu maçın ardından ikinci sırada yer alan ve zirve yarışında önemli rakiplerinden biri olan Denizlispor'un sekiz puan gerisine düşerken, ligin zirvesinde yer alan Gençlerbirliği ise Gazişehir'in 10 puan önünde yer aldı.

Özellikle ligde oynadığı son beş maçta kendi sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0, Denizlispor'a 1-0 ve deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Gazişehir Gaziantep bu süreçte ligde kötü günler geçiren Karabükspor'u 6-1, Giresunspor'u ise 5-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibin özellikle zirve yarışı verdiği rakiplerine karşı kaybettiği maçlar dikkat çekerken, bu maçların ardından Gaziantep ekibi ligde üçüncü sıradan beşinci sıraya kadar geriledi.

Önümüzdeki iki hafta ise önce İstanbulspor, sonra da Adana Demirspor gibi iki zorlu deplasmana gidecek olan Gazişehir Gaziantep'in bu maçlarda nasıl bir performans göstereceği de merek konusu. Bu maçların çalışmalarını tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte Teknik Direktör Mehmet Altıparmak oyuncularının moralini yüksek tutmaya çalışıyor.