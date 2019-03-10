Gazişehir Gaziantep gözünü zirveye dikti

Lig'de son iki haftayı galibiyetle kapatarak üst sıralardaki rakipleriyle olan puan farkını düşüren Gazişehir Gaziantep, ilk altı sırada yer alan rakiplerinin zorlu fikstürlerini de göz önüne alarak tekrar zirve hesapları yapmaya başladı.

Lig'in ikince yarısında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan toplayabilen Gazişehir Gaziantep, son iki haftada aldığı iki galibiyetle tekrar toparlanmaya başladı. Bu süreçte rakip filelere 10 gol gönderen Gaziantep ekibi, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

Ligin ikinci devresinde istikrarsız bir performans sergileyen Gazişehir Gaziantep son iki haftada Osmanlıspor ve Elazığspor'u mağlup ederek tekrar zirve hesapları yapmaya başladı. Ligin ikinci yarısındaki ilk sekiz haftada zorlu bir fikstürü geride bırakan kırmızı-siyahlı ekip, ilk altı sırada yer alan rakiplerinin zorlu bir fikstür dönemine girecek olması ve rakiplerine oranla daha kolay bir fikstüre sahip olması nedeniyle ümitlenmeye başladı.

Ligde son 9 haftaya girilirken sırasıyla Ümraniyespor (D), Afjet Afyonspor, Altay (D), Adanaspor, Boluspor (D), Giresunspor, Balıkesirspor (D), Gençlerbirliği ve Karabükspor (D) ile oynayacak olan Gazişehir Gaziantep, bu maçları en az hasarla kapatıp, rakiplerinin durumununa göre direkt yada play-off'tan Süper Lig hedefine ulaşmaya çalışacak.