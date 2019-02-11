Gazişehir Gaziantep - Hatayspor maçının ardından

Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üç haftalık galibiyet hasretine son verdi. Kritik maçın ardından iki takımın teknik patronları değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Biz Gazişehir olarak çok uzun süredir galip gelemiyorduk. Bugün galip geldik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci yarıya puan olarak çok kötü başlayarak inanılmaz maçlar kaybettik ama bu takımın neler yapabileceğini biz de herkes de biliyordu. Zaman zaman eksiklerimiz vardı. Bugün uzun süre sonra neredeyse tam kadroya yakın bir takımla çıktık. Bizim için önemli olan tek şey kazanmaktı. Galibiyetten başka hiçbir düşüncemiz yoktu. Bütün oyun planımız kazanmak üzerineydi. Maça zaten önde baskı yaparak başladık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Son haftalarda ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bu anlamda inanılmaz mücadele ettik. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Golü bulduk ve 1-0'ı yakaladıktan sonra rakibimizin üzerimize geleceğini biliyorduk. Oyuncularımıza galip olduğumuzda berabere ya da yenilgi durumunda neler yapacağımızı söylemiştim. Yani oyun durumuna göre birkaç tane planımız vardı. İlk yarıda çok güzel bir gol attık. Golün ardından ikinci yarı istediğimiz kıvama geldi ama. Maçın son dakikalarında ise uzun süre kazanamamanın verdiği stresi yaşadık. Neticesinde tek amacımız galip gelmekti ve bunu da başardık. Ben bugün bu mücadeleyi veren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Gazişehir takımı ikinci yarı iyi bir başlangıcı yapamamıştı. Onun için bizim maçı bir final maçı niteliğinde değerlendirdiklerini biliyorduk ve bunun yansımalarını dönem dönem ortaya koydular. Maça da çok iyi ve istekli başladılar. Biz ise kendi oyunumuzun dışındaydık. İlk yarı boyunca istediğimiz oyunu hiçbir şekilde yansıtamadık ve çok basit pas hataları yaptık. İkili mücadelelerde istediğimiz düzeyde değildik. İlk yarı gol yemeden içeri girmeyi düşünürken son anlarda golü yedik. İlk yarı oynanan futbola baktığımız zaman hak ettiğimiz bir goldü bu gol. İkinci yarı oyunu dengelemeye ve rakip kalede görünmeye başladık. Gazişehir takımının da bu yarıda kontradan yakaladığı pozisyonlar vardı. Biz de riskler almaya almaya başladık ve sonuçta girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Gazişehir takımı da maçı son anlarda bitirmesini bildi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Biz uzun zamandır iyi skor, iyi mücadele iyi sonuçlarla sahadan ayrılıyorduk ama bugün takım kimliğimizden uzaktık. Sahada istediğimiz oyun yoktu. Bir takımın böyle günleri olur mu, olur biz de bunu yaşadık. Artık önemli olan buradan kalkmak ve tekrar eski mücadeleyi ortaya koyarak iyi sonuçlara geri dönmektir" diye konuştu