Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

Lig'de 25. haftanın açılış maçında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep bu kritik maçı 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla beraber Gazişehir Gaziantep puanını 42 yaparken, Elazığspor ise 20 puanda kaldı. Maçın ardından iki ekibin teknik patronları da değerlendirmelerde bulundu.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle bütün oyunlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok istediğimiz hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Geçen haftadan daha zor geçti bu maç. Geçen haftaki galibiyeti biraz daha pekiştirmek ve daha anlamlı hale getirmek için bu galibiyet önemliydi. Uzun süredir üst üste iki galibiyet alamıyorduk. Bu hafta bunu başardık. Özellikle iç sahada uzun süredir galibiyetimiz yoktu Hatay maçından sonra. Bu durum oyuncular üzerinde baskı oluşturuyordu ama geçen haftaki galibiyetle hem o özgüveni geri geldi hem de oyun anlamda daha iyi bir noktaya geldik. Maça da çok iyi başladık. Maçın belki de ilk 20 dakikalık bölümde 3-4 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu kaçırdık. Sonra öne geçtikten sonra rakibin çok fazla kaybedecek bir şey yoktu. Konum itibariyle çok iyi mücadelece ettiler. İlk yarı böyle geçti. İkinci yarı üzerimize geleceklerini biliyorduk. Çabuk ataklarla hamle yapmak istedik ama bunu başaramadık. İki tane talihsiz sakatlık yaşadık ama bugün için önemli olan tek şey galibiyetti. Bunu da aldık. Galibiyet nedeniyle oyuncularımı tebrik ediyorum. Başkanımızdan, yönetimimize, taraftarımıza, basın mensuplarımıza kadar biz destekleyen seven herkese armağan olsun bu galibiyet" dedi.

Elazığspor cephesi

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hakikaten çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Sonuçta Gazişehir takımı da hem kaliteli hem de kadro derinliği olan bir ekip. Biz bugün burada görmek istediklerimizi, almak istediklerimizi fazlasıyla aldık. Takımız bize ileriki haftalar için çok güzel bir mesaj verdi. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık, hepsine teşekkür ediyorum. Biz bu mücadeleyi gösterdiğimiz sürece bu takımı bu ligde kalacaktır. Ondan şüphemiz yok. Bundan sonraki Adana Demirspor maçıyla birlikte inşallah bir galibiyet serisi başlatıp ligde kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.