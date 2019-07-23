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Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.


Konu ile ilgili Kırmız-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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