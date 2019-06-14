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Gazişehir Gaziantep'te kombine fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te 2019-2020 futbol sezonunun kombine kart satış fiyatları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te 2019-2020 futbol sezonunun kombine kart satış fiyatları belli oldu.


Yeni sezon öncesinde kırmızı-siyahlı ekibin kombine kartlarının satışlarına 17 Haziran Pazartesi günü başlanacağı açıklandı. Gazişehir Gaziantep'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu boyunca geçerli olacak olan kombine kartlar aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımızın kombine satın alabilmesi için passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları 17 Haziran Pazartesi günü passolig internet sitesi üzerinden satın alınabilecek” ifadelerine yer verildi.



Kombine kart satış fiyatları ise şu şekilde:


VIP Üst Tribün: 2 bin 500 TL


VIP Alt Tribün: 2 bin TL


Maraton Üst Tribün: 250 TL


Maraton Alt Tribün: 400 TL


Kale Arkası Üst Tribün: 150 TL


Kale Arkası Alt Tribün: 200 TL

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