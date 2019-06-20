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Gazişehir Gaziantep'te kombine satışları başladı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te 2019-2020 futbol sezonu kombine kartları satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te 2019-2020 futbol sezonu kombine kartları satışa çıktı.


Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'in 2019-2020 futbol sezonunda lig maçlarında ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak olan kombine kartlarının satışları başladı.


Satışa sunulan kombinelerin fiyatları VIP üst tribün 2 bin 500 TL, VIP alt tribün 2 bin TL, maraton üst tribün 250 TL, maraton alt tribün 400 TL, kale arkası üst tribün 150 TL, kale arkası alt tribün 200 TL olarak belirlenmişti.


Öte yandan sezonluk kombine almak isteyen taraftarların Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunuyor.

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