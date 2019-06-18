Gazişehir Gaziantep'te Sneijder iddiaları

Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'in eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Transferin önündeki engelin ise Galatasaray'ın sözleşme feshi için 20 milyon Euro'luk tazminat maddesi olduğu belirtildi.

Süper Lig için transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep'in Al Gharafa ile sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder'i kadrosuna katmak için çalışma yürüttüğü vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman'ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica'yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ise ses getirecek hamle yaptı. Kırmızı-siyahlıların Sportif Direktörü Ayhan Akman'ın, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Katar'ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratı sona eren 35 yaşındaki Sneijder ile temasa geçtiği belirtildi. Dev transfer girişiminde Sneijder'in de Türkiye'de oynamaya istekli olduğu öğrenilirken, transferdeki en büyük engelin ise Galatasaray'ın iki yıl önce Sneijder'in sözleşme fesih kağıdına "Futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir" maddesi eklettiği madde olduğu belirtildi.

Ayhan Akman'ın yaklaşık 1.5 milyon Euro teklif edilen Sneijder ve Galatasaray kulübü ile girişimlerin sürdüğü belirtildi.