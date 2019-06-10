İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazişehir Gaziantep'te sportif direktör Ayhan Akman oldu

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’te sportif direktörlük görevine Ayhan Akman getirildi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep'te sportif direktörlük görevine Ayhan Akman getirildi.


Önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep sportif direktörlük için Ayhan Akman ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yapan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörünü de kısa sürede açıklaması bekleniyor. Sportif direktörlüğe getirilen Ayhan Akman'ın da görevine başladığı ve hem transfer hem de hoca konusunda çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.