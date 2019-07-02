Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, sözleşmeleri biten Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle ve Nihat Şahin ile sözleşmelerimiz sona ermiş olup yollarımız ayrılmıştır. Aynı zamanda geçtiğimiz sezon kiralık olarak kulübümüzde forma giyen Oğulcan Çağlayan ve kulübü Çaykur Rizespor ile de kiralık anlaşmamız sona ermiştir. Oyuncularımıza takımımıza vermiş oldukları emeklerden ve takımımızın Süper Lig'e çıkması adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden Gaziantep ekibinin pek çok oyuncu ile anlaşma noktasına geldiği ve hafta sonuna kadar bazı önemli isimleri açıklamayı planladığı belirtildi.