Gazişehir Gaziantep'ten transfer şov

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, kadrosuna kattığını duyurduğu yıldız futbolcu Moussa Sow ve Erhan Çelenk ile sözleşme imzaladı.

Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle devam etmek isteyen Gazişehir Gaziantep, kadrosunu Moussa Sow ve Erhan Çelenk gibi iki önemli isimle güçlendirdi. İki futbolcu ile de birer buçuk yıllık sözleşme imzalayan Kırmızı-Siyahlı ekip, bu transferlerle son haftalarda hucum hattında yaşadığı sıkıntıları aşmaya çalışacak.

Gazişehir Gaziantep Tesisleri'nde düzenlen imza törenine Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni transferler Moussa Sow ve Çelenk ile birlikte çok sayıda basın mensubu katıldı. İmza töreninden açıklamalarda bulunan Kulüp Başkan Adil Sani Konukoğlu, iki transfer için de çok çaba sarf ettiklerini, çok sabrettiklerini belirtere emeği geçen kulüp personellerine teşekkür etti. Transferlerin Gaziantep şehrine ve Gazişehir Gaziantep kulübüne hayırlı olmasını dileyen Konukoğlu, iki futbolcuyu da tebrik etti.

Özellikle Sow transferi için uzun zamandır çalıştıklarını vurgulayan Konukoğlu, "Sow transferi için çok uğraştık, çok sıkıntı çektik ama çok şükür bugünlere ulaştık. Sow'un geçmişini, futbolculuk kalitesini, insanlığını herkes biliyor. O yüzden ondan yana hiç bir şekilde tereddüdümüz yok. Kendisini aramızda görmekten mutluyuz. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun. İnşallah bu transferlerle birlikte geçen yıl son anda kaçırdığımız bir üst lige çıkmanın heyecanını bu sezon yaşayacağız. Biz Sow ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladık ama onunla bir gönül bağı kurduk. İnşallah kendisiyle futbol yaşantısından sonra da çalışmayı ve aramızda görmeyi istiyoruz" dedi.

Sow: "Gazişehir Gaziantep'e imza attığım için mutluyum"

Kendinisini Kırmızı-Siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Moussa Sow ise Gazişehir Gaziantep'e transfer olduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ben Türkiye'yi, buradaki insanları ve burada oynanan futbolu çok seviyorum. Gazişehir Gaziantep önemli bir kulüp. Ben de Gaziantep'e ve böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bugün hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Kulübün düzenli yapısı ve son iki yıldaki başarıları, şampiyonluk hedefi beni etkiledi. Kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadık ve ben de şampiyonlukları seven birisiyim. Buraya da şampiyonluk yaşamaya geldim. Umarım sezon sonu hedefe ulaşırız. Buraya düzenli bir yapıyı gördüğüm ve sunulan projeyi takdir ettiğim için geldim. İnsanlar benim 1. Lig'e transferimi insanlar sorgulayabilir ama şunu bilsinler ki burada çok güzel hedefler ve projeler var. Ben bu projelerden etkilendiğim için Gazişehir'in teklifini kabul ettim" diye konuştu.

Kırmızı-Siyahlı takım Erhan Çelenk'le de sözleşme imzalarken, geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile başarılı maçlar çıkarıp 14 gol atıp, 8 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu da Gazişehir ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.