Gazişehir'in gözü Play-Off'ta

Lig'de sezonun bitmesine 4 hafta kala heyecan doruk noktaya ulaşırken, ligde orta halli bir performans sergileyen Gazişehir Gaziantep'te hedef Play-Off şampiyonluğu olarak belirlendi.

Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışı, Play-Off potası ve küme düşme hattında heyecan zirve noktaya ulaşmış durumda. Ligde şampiyonluk için Gençlerbirliği ve Denizlispor avantajı elinde bulundururken, iki ekip de son 4 maçta ikişer galibiyet alırsa Süper Lig'e yükselecek. Ligde Play-Off hattında ise belirsizlik devam ediyor.

Lig sıralamasında üçüncü sırada yer alan Hatayspor, dördüncü sırada yer alan Osmanlıspor, beşinci sırada yer alan Gazişehir Gaziantep ve altıncı sırada kendine yer bulan Ümraniyespor, Play-Off için avantajlı görünen ekipler olarak sıralandı. Bu ekipleri zorlayan takımlar ise son haftalarda çıkışta olan Adana Demirspor, Altınordu ve Boluspor olarak dikkat çekiyor.

Lig'in alt sıralarında ise Karabükspor lige haftalar önce havlu atarken, düşme hattında tehlike yaşayan diğer ekipler ise Elazığspor, Afjet Afyonspor, Giresunspor, Eskişehirspor ve Adanaspor olarak sıralanıyor. Böyle bir ortamda Lig'de futbolseverleri hem şampiyonluk yarışı hem Play-Off potası ve hem de küme düşme hattıyla aksiyonu yüksek bir dört hafta bekliyor.

Ligde sezona iddialı bir kadro ile başlayan ama uzun maratonda çeşitli sıkıntılar yaşayarak, istikrarsız bir performans sergileyen Gazişehir Gaziantep'te ise ilk iki şansının zora girmesinin ardından hedef Play-Off şampiyonluğu olarak belirlendi. Ligde şu ana kadar oynadığı 30 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakiplerine 50 gol atıp, kalesinde 25 gol gördü.

Ligde oynayacağı son 4 maçını en az hasarla atlatıp Play-Off yoluyla Süper Lig'e çıkmak isteyen Gazişehir Gaziantep, aynı senaryoyu geçen sezon da yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada bitirip Play-Off'a kalan ve Boluspor'un rakibi olan Gazişehir Gaziantep, rakibini eleyerek finale çıkmıştı. Play-Off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşan ve rakibine penaltı atışları sonucu yenilen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı.

Lig'de geçtiğimiz yılki finalle birlikte daha önce üç kez Play-Off finali oynayan ve şampiyonluk hedefine ulaşamayan Gaziantep ekibi bu sezon bu şanssızlığını kırmaya çalışacak.

Bu amaç doğrultusunda yoluna devam etmek isteyen kırmızı-siyahlılar, ligin 31. haftasında sahasında ligde zor günler geçiren ve teknik direktörlüğe Erkan Sözeri'yi getiren Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak.