GBC Başkanı Arif Kurt Zafer Bayramını kutladı

Kurt mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti Devletine giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer, milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesidir. Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir. Zamanının en güçlü ordularının dört bir yandan amansızca saldırdığı bu mücadelede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki isimsiz kahramanlar, kadınıyla erkeğiyle birer Mehmetçik olmuş, iman dolu göğüslerini düşmana siper etmiştir. Gücünü ve bekasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan Aziz Milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan; ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.