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GBC Başkanı Arif Kurt'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Cumhuriyetin her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının eseri olduğunu belirten GBC Başkanı Kurt, "Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak ve bu değerleri kazanmak için verilen amansız mücadeleyi iyi öğrenmek ve gelecek nesillere de taşımak hepimizin en temel görevidir. Cumhuriyet Bayramı coşkusu da bu değerler etrafında bütünleşerek yaşanmalı ve yaşatılmalıdır" dedi.


Tarihimizin dünyada eşi ve benzeri görülmemiş şanlı zaferlerle dolu olduğuna dikkat çeken Kurt, "Türk milleti ezelden beridir egemenliğine, hürriyetine ve özgürlüğüne göz dikenlere gereken cevabı verdiği gibi bugün de benzer amaçları taşıyan hiçbir terör örgütü ve yapılanmaya izin vermiyor ve vermeyecektir de. Bizler, 96. yıldönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

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