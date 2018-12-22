GBC Başkanı Kurt'tan Kurtuluş Günü mesajı

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

GBC Başkanı Kurt mesajında, Gazianteplilerin esir olmaktansa ölmeyi tercih eden bir millet olduğunu belirtti. Kurt, 6 bin 317 Anteplinin mücadele sırasında şehit olduğunu, daha fazlasının ise gazi olma şerefine erdiğini dile getirdi. Kurt, mesajında, "Yaklaşık 100 yıl önceki bu destansı zaferde emperyalizm, Gazianteplilerin bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisi karşısında mağlup olmuştur. Şahin Bey'lerin, Şehit Kâmil'lerin, Karayılan'ların ve daha nice isimsiz kahramanın ödediği büyük bedeller ve bizlere kazandırdıkları bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti, en kıymetli varlığımız olmaya devam edecektir. Ülkemiz ve Gaziantep, o yıllarda nasıl bir işgal girişimi ve buna karşı bir istiklal mücadelesi verdiyse; bugün de yaşamakta olduğumuz durum benzer bir konumdadır. Türk milleti, yüz yıl önce emperyalist güçlere karşı mücadele verdiği gibi bugün de o ülkelerin piyon olarak kullandığı birçok terör örgütü ile eş zamanlı olarak mücadelesine devam etmektedir. Biz de basın mensupları ve temsilcileri olarak, bu mücadelede Türk milletine ve Türk ordusuna destek olmaya, yanlarında mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

11 ay süren kurtuluş mücadelesinde şehit düşen 6 bin 317 vatan evladını anan Kurt, "Canları pahasına vatanın kurtuluşu ve bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.