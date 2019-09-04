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GBC'den Rektör Hatipoğlu'na ziyaret

Gaziantep Basın Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret etti.


Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC)Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Üyeleri İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi alan GBC üyeleri, Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na basın olarak destek vereceklerinin altını çizdi. Rektör Hatipoğlu ise Gaziantep Basın Cemiyetine teşekkür ederek, üniversite ile ilgili yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.


Ziyarette GBC Başkanı Arif Kurt, Rektör Hatipoğlu'na plaket ve kitap hediye etti.

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