Gebelik diyabetine dikkat

Hasan Mohammed Mamık, gebelik diyabeti hakkında önemli bilgiler vererek kadınları uyardı.

Gebelik diyabetinin gebeliğin son dönemlerinde ortaya çıktığını ifade eden Hasan Mohammed Mamık, “Gebelik diyabeti, hamilelik sırasında kadınları etkileyen bir diyabet türüdür. Yalnızca gebelikte ve gebeliğin son dönemlerinde ortaya çıkan, gebelerin ortalama yüzde 5'inde görülen kan glikozunun yükselmesi nedeniyle oluşur. Gebelik öncesi kan glikozu normal sınırlar içinde seyreden bir gebe kadında, gebelik sırasında karbonhidrat toleransının bozulması sonucunda ortaya çıkan diyabet tipidir. Tip 2 diyabette olduğu gibi gebelik diyabetinde sorun direnç artışı nedeniyle insülin üretiminin ihtiyacı karşılamamasıdır. Fazla kalori, vücut yağ miktarı artışı fiziksel aktivite azlığı yanında insülinle ters yönde etki meydana getiren kortizol, prolaktin gibi hormonların etkisi de gebelik diyabetinin ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Altta yatan sebep veya diyabetin türü ne olursa olsun çıkan gebelik komplikasyonları kan glikoz kontsantrasyonunun kontrolsüzlük derecesi ile ilişkilidir” dedi.

“Diyabet olma riski var”

Gebelik diyabetinin bebek doğduktan sonra kalkabileceğini ancak gebelik diyabetine maruz kalan kadınların daha sonradan diyabet olma risklerinin de bulunduğunu ifade eden Mamık, “Gebelik diyabeti genellikle 25'inci haftalık hamilelikten sonra gelişir ve bebek doğduktan sonra ortadan kalkabilir. Ancak gebelik diyabetine maruz kalan kadınların yaşamlarının başka bir döneminde diyabet olma riski vardır. Aşırı kilo, erken doğum, solunum problemleri, çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Gebelik diyabeti belirtileri ağız kuruluğu, sürekli susuzluk artışı, sık idrara çıkma ihtiyacı, sık görülen enfeksiyonlar ve yorgunluk hissidir. Bu nedenle gebelik diyabeti olup olmadığını belirlemek ve bu tür komplikasyonları önlemek için kan testi tercih edilir. Amerikan diyabet birliğinin önerisine göre tarama ve teşhise yönelik iki kademeli doğrulama testi uygulanır. Bu teste göre bütün gebelere 24- 28 haftalarda 50 gram glikoz tolerans testi uygulanır. Günün herhangi bir saatinde son yemeğinin yenme saati dikkate alınmadan 50 gram glukoz içeren çözelti içirilir. 1 saat sonra kan glikozu ölçülür. Ölçülen kan glikoz kontsantrasyonu 140 miligram /desilitre üstü ise teşhis amacı ile 100 gram glikoz yükleme testine geçilir. 3 saatlik yükleme testi uygulanır. Test 8-14 saatlik açlık sonunda sabah saatlerinde yüksek riski düşünülen bütün gebelere uygulanır. 100 miligram glikoz içeren çözelti verilir. 3 saat boyunca her saat başı ölçülür. Klinik olarak kuşku bulunmasına rağmen test sonuçları normal bulunursa test üçüncü trimestir içinde tekrarlanmalıdır” diye konuştu.