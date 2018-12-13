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Geçmişi unutturmak yarınları yaşatmak için çalışıyorlar

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi yaşam alanlarını iyileştirmeye, hizmet sürekliliği ve kalitesinde öncü olmaya devam ediyor.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi yaşam alanlarını iyileştirmeye, hizmet sürekliliği ve kalitesinde öncü olmaya devam ediyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Evde Yaşama Destek birimi bireyi merkezde tutan hizmetlere imza atıyor. Yapılan hizmetlerde sosyal belediyecilikte sınırları zorlamanın gururu yaşanıyor. Evde yalnız başına yaşayan aileleri ziyaret eden ekipler, boya badanadan, temizliğe kadar bir çok hizmetini yaparak, ailelerin yüreklerine de dokunuyor.


Ailelerin acı-tatlı anılarına tanık olan ekipler, ailelerin sadece evlerini değil yüreklerin pasını da temizlemenin sevinçlerini yaşadıklarını ifade etti. Aileler ise, "Eskiden böyle şeyler ne gördük, ne duyduk, bu milletin böyle vatandaşa duyarlı yöneticileri olduktan sonra, tek yardımcımız Allah'tır, Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

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