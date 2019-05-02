Geçmişten Bugüne Anadolu konuşuldu

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan ekinlikte, tarih boyunca Anadolu coğrafyasında yaşanan önemli olaylara ve ilklerine değinen Mimar Serkan Arıcı, "Anadolu toprakları tarih boyunca bilim, sanat ve sporda birçok ilke ev sahipliği yapmıştır. 10 Bin yıldır sürekli Anadolu toprakları bu topraklara ilkleri veriyor. Dünyanın ilk güzellik yarışması, dünyanın ilk robotu yapıldı, dünyanın ilk parası bu topraklarda basıldı. İlk model anlamda borsanın temeli bu toraklarda atıldı. İnsanlarımız ülkesel aidiyet konusunda son yıllarda farklı eğilimler gösteriliyor. En uç nokta olarak beyin göçü olarak görüyoruz ama ülkesel aidiyetin artırtılması için herkese görev düşüyor. Genç bireyler hayatlarına yön verirken hayat kurgularında mutlaka Anadolu topraklarını unutmasınlar" diye konuştu.

Programa Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.