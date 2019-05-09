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Geleceğin mühendisleri yarışıyor

SANKO Ortaokulu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından düzenlenen "Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor" yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu.

SANKO Ortaokulu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından düzenlenen "Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor" yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu.


Türkiye genelinden ortaokul öğrencilerinin takım olarak katıldığı yarışma Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulunda düzenlendi. SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Kağan Topuz ve Cemal Nehir, Rehber Öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın ve İbrahim Halil Yılmaz eşliğinde “Hedefi Vur, Tahtada Dur” teması ile düzenlenen yarışmada Türkiye dördüncüsü olmayı başardı.


Yarışmada takımların gergin ip üzerinde hareket edebilen teleferik yapmaları ve teleferiğin taşıdığı tenis topunu yerdeki hedefe isabet ettirerek ipin sonundaki durdurucu tahtaya kısa sürede ulaşması istendi. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı elde eden ve tel üzerindeki hareketini en kısa sürede tamamlayan takım kazandı.


SANKO Ortaokulu Müdürü Ümit Ülger, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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