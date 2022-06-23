Geleceğin sağlık çalışanları mezun oldu

Törenin açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek, mezun olan öğrencileri kutladı. Konuşmasında Gaziantep Üniversiteli olmanın bir ayrıcalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Demiryürek, “Her ne olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, faydalı olmanızı, çalışmadan, emek vermeden hiçbir şeye sahip olamayacağınızı, birlikteliğin değerini bilmenizi, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz. Sizler, Gaziantep Üniversitesi mezunu olarak buna hazırsınız. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminiz. Artık ara eleman değil aranan eleman olduğunuzu unutmayın. Bundan sonra aranan bir tıbbi sekreter, aranan bir sağlık teknikeri, aranan bir yardımcı sağlık personeli olarak görev alacaksınız. Hatta şimdiden işe girip çalışmaya başlayan mezunlarımız var, sizlere başarılar diliyorum” dedi.

GAÜN Sağlık Hizmetleri MYO Birincisi Muhammed İsmet Kırcılı ise, “Acısıyla, tatlısıyla geçirdiğimiz şu günlerin ardından hepimiz için yarın güneş, umut dolu bir başlangıçla doğacak. Bir insana dokunmak bir hayata dokunmaktır. Bu uğurda dokunacağımız binlerce hayat olacak. Aydınlatacağımız karanlıklar, rahatlatacağımız gönüller olacak. Tüm bunları yaparken vicdanımızla dürüst, ahlaklı ve etik olmayı da unutmayacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek tarafından dereceye giren mezunlara mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verildi. Sağlık Hizmetleri MYO Birincisi Muhammed İsmet Kırcılı tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakılması ve öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam eden program, kep atmayla son buldu.