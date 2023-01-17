Geleceğin Türkiye'si için ter döktüler

Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımı için hayata geçirdiği ‘Deneyap Atölyeleri' uygulama sınavına giren 600 öğrenci kendilerine verilen malzemelerle kendi araçlarını yaptılar.

Geleceğin Türkiye'sinin inşasında önemli rol oynayacak Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak öğrenciler Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde ter döktüler. Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Şahinbey Belediyesi DENEYAP atölyelerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, ilk aşama olarak; e-sınava girdi.

Sınava katılan öğrenciler arasında başarılı olan 600 öğrenci ikinci etap olarak; Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı'na katılım sağladı. Sınavda başarılı olan öğrenciler, 3 yıl süresince Bilim Şahinbey DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin tüm eğitimlerinden ücretsiz olarak yararlanacak.

Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler için belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarıdır. Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizin gelişimi için her türlü desteği veriyoruz. Şahinbey Kongre Merkezimizde; Bilim Şahinbey, DENEYAP atölyelerimiz, Konservatuarımız ve tiyatro okulumuz var. Bunların hepsi öğrencilerimiz için. Sınava giren öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.