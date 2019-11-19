Geleceğin üniversitelileri Sanko Üniversitesi'nde

Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, Rehberlik Birimi Öğretmeni Hülya Utanır ve Fizik Öğretmeni Sinan Bayat ile birlikte SANKO Üniversitesi'ni gezerek, üniversite hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Görevlisi Hatice Adıgüzel, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Nezihe Otay Lüle, Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılınç öğrencilere bölümler, meslekler, stajlar ve mezuniyet sonrası iş imkanları hakkında bilgi verdi.

SANKO Üniversitesi öğrencilerinin başarıları ve aldıkları ödüllerle ilgili paylaşımda da bulunan akademisyenler öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar, laboratuvar uygulamaları konusunda bilgi paylaşırken, Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Halil İbrahim İncioğlu ise üniversitenin, sosyal olanakları, bursları, taban ve tavan puanları ile öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Üniversite gezisinin tamamlanmasından sonra öğrencilere hediyeler takdim edildi.