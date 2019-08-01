Geleceklerine lezzet katmak için eğitim alıyorlar

Pasta ve kurabiyelerin püf noktalarını öğrenen genç kızlar, geleceğe yatırım yapıyor.

Okulların yaz tatili dönemine girmesiyle birlikte çeşitli branşlarda kurslar düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, Hanımlar Lokali bünyesinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açmış olduğu pastacılık kursu yoğun ilgi görüyor. 90 günlük yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyen genç kızlar, pastacılık kursuna gelerek, hocaları nezaretinde yaş pasta, kek, kurabiye ve benzeri hamur işlerini en lezzetli şekilde yapımını öğrenerek, özgüvenlerini attırıyor. Kızlar, bir yandan pasta yapımının püf noktalarını almış oldukları eğitmenlerle uygulamalı olarak öğrenirken, diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla sosyalleşebilme olanağı buluyor.

Kızlarımız tarafından kursumuza yoğun bir ilgi var

Kendini geliştirmek isteyen genç kızları kurslara beklediklerini kaydeden Hanımlar Lokali Pastacılık Kursu Eğitmeni Tuğba Tunalı, “Bu yıl yaz tatili dönemi nedeniyle lise ve üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere genç kızlarımıza yönelik pastacılık kursu açtık. Kursumuz 6 hafta sürecek bir kurs. Kızlarımız tarafından kursumuza yoğun bir ilgi var. 6 haftalık eğitim süresi içerisinde kursiyerlerimiz haftanın bir günü kursumuza gelerek burada temel eğitim alıyorlar. Hamur yoğurma, hamur açma, yaş pasta, kuru pasta, kurabiye, kek, poğaça ve çeşitli hamur işlerini öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz pasta eğitiminin yanında burada hoş ve güzel vakit de geçiriyorlar. Kursiyerlerimiz; arkadaşlık ortamı kuruyorlar, pasta hakkında teknik bilgiler alıyorlar, bildiklerini birbiriyle paylaşarak hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Buradan tüm yaz tatilinde olan genç kızlarımızı da pastacılık kursumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bizler için çok faydalı bir kurs oluyor

El hünerlerini geliştirmek adına kursa katıldığını dile getiren Buse Darıcı, “Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatilimizi en iyi şekilde değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyemiz tarafından açılan pastacılık kursuna geliyoruz. Burada yaş pasta, kek, kurabiye yapımını öğreniyoruz. Pastaların yapımında kullanabileceğimiz çok güzel teknik bilgiler öğreniyoruz. Gerçekten burada çok güzel bir ortam var. Hem yardımlaşıyoruz hem de birbirimizden çok güzel şeyler öğreniyoruz. Hocamız, bilgilerini bizimle paylaşıyor. Daha güzel pasta nasıl yapılır, bunun eğitimini alıyoruz. Bizler için çok faydalı bir kurs oluyor ve çok kaliteli vakit geçiriyoruz. Bizler için her türlü desteğini sunan hocamıza ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.