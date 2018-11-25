Geleceklerine Şahinbey Belediyesi'nin imkanlarıyla yön veriyorlar

Gaziantep'te çok sayıda genç POMEM fiziki yeterlilik sınavlarına Şahinbey Belediyesi'nin açtığı Fiziki Yeterlilik Kurslarında hazırlanıyor.

Gaziantep'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Özel Harekat Polisliği (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik Sınavı, Astsubay ve Subay Fiziki Yeterlilik Sınavı, Bölge Klasman ve Ulusal Hakemlerin Fiziki Yeterlilik Testlerine ve Spor Liselerine Şahinbey Belediyesi Tesislerinde hazırlanan gençler profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyorlar. Şahinbey Belediyesi' tarafından 11/10/2017 yılında hayata geçirilen Fiziki Yeterlilik Kursu'ndan geçtiğimiz yıl 118 kursiyerin, 115'i Şahinbey Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan faydalanıp spor sınavını kazanarak başarılı oldu.

Öğrencilerimizin yanındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hayatına yön vermek isteyen gençlere sunulan imkanlarla destek olduklarını belirterek, “Özellikle eğitime yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk. Akkent Spor Köyü içerisindeki tesislerimizde gençlerimiz hayatlarına yön vermek için Fiziki Yeterlilik Kursuna katlıyorlar. Ücretsiz ve profesyonel hocalarımız eşliğinde sınavlara hazırlanan gençlerimize bizlerde Şahinbey Belediyesi olarak destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız projemizde 118 öğrenciden 115'i sınavlarında başarılı olarak, meslek sahibi oldular. Daha sonra ise mutluluklarını bizlerle paylaştılar. Onlarla birlikte bizlerde mutlu olduk” diye konuştu.