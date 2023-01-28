Geleneksel Ata yüzme şenlikleri coşkuyla başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla 11. Geleneksel Ata Yüzme Şenlikleri düzenlendi. 368 sporcunun katıldığı organizasyonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişi coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişi dolayısıyla düzenlenen ve gelenekselleştirilen organizasyon, Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara; 2 şehrin 15 kulübünden 5-7, 8-9 ve 10 yaş grubu 368 sporcusu katıldı.

Organizasyona ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Okan Terkin, “Organizasyonumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 90. yıl dönümü çerçevesinde yapılıyor. Organizasyonumuzu, küçük yaş gurubuna yönelik yapıyoruz. Organizasyonumuzun amacı, küçük çocuklarımızı yarıştırmak değil, onların nasıl yüzebildiğini görebilmektir. Çocuklarımızı, yüzdükleri derecelere göre sıralama olmaksızın becerilerine göre değişik renklerde kurdele ile ödüllendiriyoruz” ifadelerini kullandı.