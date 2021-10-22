Geleneksel el nakışları Şehitkamil'de yaşatılıyor

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan Hanımlar Lokali'nde kadınlara yönelik açılan mefruşat kursu yoğun ilgi gördü. Hayalini kurdukları tasarımlara hayat veren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar.

Kadınların iş hayatına dahil olması adına birçok alanda meslek edindirme kursları açarak eğitimler veren Şehitkamil Belediyesi, açtığı kurslarla kadınları üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Hanımlar Lokali'nde açılan mefruşat kursuna kadınlar, yoğun ilgi gösterdiler. Antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş, nakış ve mefruşat öğreniyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Kurs ortamında kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getiren kursiyerler, kursta çok keyifli zaman geçirdiklerini kaydettiler. Kısa sürede tel kırma tekniğini öğrendiklerini belirten kadınlar, ürettikleri ürünleri farklı şekillerde değerlendirdiklerini söylediler.

"Hanımlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Hanımlar Lokali El Sanatları Öğretmeni Ayşen Zekiye Dürgeci, “Burada kursiyerlerimize mefruşat eğitimi veriyoruz, ayrıca dikiş nakış derslerimiz de mevcut. Gelen hanımlarımızla hem genç kızlarımızın çeyizlerini hazırlıyoruz hem de Antep işi, tel kırma, tel sarma ve diğer değişik iğne teknikleriyle bütün nakış çeşitlerini uyguluyoruz. Çeyizlerimizi yaparken aynı zamanda kursiyerlerimiz, ürettikleri ürünleri isterlerse satarak aile bütçelerine katkıda bulunabiliyorlar. Bu şekilde hanımlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da Hanımlar Lokali'ndeki kursumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu kursların bizlere çok katkısı oluyor"

Kursta eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten kursiyerlerden Sibel Hayırdiler, “Gerçekten bu kurs bizler için çok güzel. Hocalarımız burada bizlerle yakından ilgileniyor. Burada istediğimiz ürünü yapabiliyoruz. Burada hocamız bize iğne oyası, Antep işi, tel kırma ve dikiş nakış konularında eğitimler veriyor. Eski ürünlerimizi getirip burada yenileyerek, çocuklarımıza yeni çeyizlikler diziyoruz. Bu kursların bizlere çok katkısı oluyor. Burada almış olduğumuz eğitimlerle birlikte hem meslek sahibi oluyoruz hem de burada yapmış olduğumuz ürünleri satarak, aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bu kurslara katılmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu imkanları bizlere sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.