Geleneksel gençlik kupaları ödülleri sahiplerini buldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 5 farklı branşta organize edilen geleneksel spor etkinliklerinde dereceye giren okullar ve spor kulüpleri, ödüllerini büyük coşkunun yaşandığı törende aldı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen geleneksel spor etkinliklerinde dereceye giren 284 sporcu, ödüllerine Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) düzenlenen törende kavuştu.

Genç şampiyonların büyük mutluluk ve gururunu; Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, TÜFAD Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, ile çok sayıda kulüp başkanı, okul idarecisi ve öğretmenler paylaştı.

2022-2023 sezonu içerisinde uluslararası alanda ülkemizi yüzme, paletli yüzme ve görme engelliler kategorilerinde temsil eden ve birbirinden önemli başarılara imza atan ay-yıldızlı sporcular, antrenörler de spor camiasının güçlü alkışlarıyla sahnedeki yerlerini aldılar.

Bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz

Programda konuşan Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, “Türkiye'nin geleceği, umudumuz olan gençlerimizi, başarılarından dolayı çok tebrik ediyoruz. Sizlerin spora vermiş olduğu bu değer; şehrimizde, ülkemizde, gençliğimize çok güzel bir katma değer katıyor. Hepinizi, bu katkınızdan dolayı, kararınızdan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Her zaman hem yerel yönetimi olarak hem hükümet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman gençlerimizin yanında. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim ve sizinle beraber hep birlikte daha güzel Türkiye'yi inşallah beraber inşa edelim. Sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyoruz Sizlerin her zaman yanındayız. Spora vermiş olduğu bu destek için gençlerimize verdiği destek için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu Bey'e de şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyoruz, tebrik ediyorum” dedi.

"Amacımız, milli takım sporcularımızın sayısını artırmak"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak geleneksel hale getirmiş olduğumuz spor etkinliklerimizin bugün ödül törenine hep birlikteyiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren özellikle eğitime, spora, sanata, kültüre destek verebilmek adına kurumlar arası iş birliğinin en üst düzeyde tutuyoruz. Bugün, bu aktiviteler eğer hayata geçiriliyorsa yalnızca Şehitkamil Belediyesinin başarısı değil. Bunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz, hocalarımız, velilerimizin çok büyük katkısı var. Bireysel olarak bizim bu başarıyı elde etmemiz mümkün değil. Göreve geldiğimizde bir şey söylemiştik. Yalnızca Şehitkamil Belediyesinin adını yukarıya çıkartmak değil, özellikle uluslararası arenalarda Türk Milli Takımı'na nasıl sporcu yollarız? Yurt dışında İstiklal Marşımızı nasıl okuturuz? Ay-yıldızlı bayrağımızı nasıl göndere çektiririz? Bunun için yapılan bu etkinlikler aslında bir noktada da antrenman oluyor. Yıl boyu etkinliklerin yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 25 Aralık gibi özel günlerdeki etkinliklerle yıl boyu turnuvalarımız devam ediyor. Bu turnuvalar sayesinde sporcularımızın müsabaka kabiliyeti artıyor ve Allah'a şükür şu ana kadar da bizim aktif olarak branşlarda görev yaptığımız 5 branşın 4'ünde Milli Takım'da sporcularımız var. Amacımız, Milli Takım sporcularımızın sayısını artırmak” diye konuştu.