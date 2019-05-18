Geleneksel iftar yemeği

Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, Holding Mali Koordinatörü Tekin Alpay, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Genel Müdürü Yardımcıları Turgut Selbastı, Fahri Özer ve Ahmet Güney Özdinç, Cast ve Kaplama Müdürü Mustafa Çakmakyurdu, Denetim ve Bütçe Müdürü Mustafa Kılcı, Bakım Müdürü Memik Demir, Satın Alma Müdürü Fehmi Çayırağası, İhracat Müdürü Mehmet Ali Yeniçelen, İşyeri Hekimi Dr. Ragıp Belgin ve Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

Çalışanların Ramazanını kutlayan Konukoğlu, “Öncelikle hoş geldiniz. 1904 yılından bu yana Konukoğlu Ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Hepinizin Ramazanını kutluyorum” dedi.

Konukoğlu ve yöneticilerin, masaları dolaşıp konuklara hoş geldiniz demelerinin ardından, SANKO'da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldan bu yana 24 çalışana, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verildi.

Ayrıca, 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise, SANKO'da 24 yıldan bu yana çalışan ve iftarda bulunan en kıdemli personel olan Süper Film Yurtiçi Satış Memuru Aysun Can'a “en kıdemli personel” özel armağanı takdim edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile de şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.