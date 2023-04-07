Geleneksel Türk gölge oyunuyla depremzede çocukları eğlendiriyorlar

Geleneksel Türk gölge oyunu ustası Suat Veral ile Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken, deprem bölgesi Gaziantep'te çocuklar için Hacivat-Karagöz oyununu sahneliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin davetiyle kente gelen Veral ve İlken, çocuklarda depremin etkisini azaltmak amacıyla Hacivat-Karagöz gölge oyununu sahneliyor. Masal parkta oluşturulan Ramazan sokağında sahne alan Veral ve İlken, çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Hacıvat ve Karagöz oyununu izleyen izleyiciler ise özellikle Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken'e yoğun ilgi gösteriyor.

“Geleneksel Türk Gölge oyununu yeni nesillere aktarmak için 43 yıldır mücadele veriyoruz”

Gölge oyunu ustası Suat Veral, “Geleneksel Türk Gölge oyununu her şeyden ötesi çocuklarımıza yeni nesillere, gençlere aktarma noktasında 43 yıldır mücadele veriyoruz. Bu sanatlar var olmalıdır. Bu sanatları yaşatacak olanlar yeni genç nesillerdir. Benim de misyonum budur. Çocuklarımızın moral ve motivasyonu evlerde anne ve babalara aynı şekilde yansıyacağına inanıyorum. Önemli olan devlet millet bir arada olmak dediğimiz o güzel kavramla geleneksel Türk gölge oyununu geçmişte de yaşattığımız yaşatılma noktasında bugüne taşıdığımız mahalle kültürünün bir araya gelme meselesinin özellikle ramazanla beraber birçok şeyin paylaşımını da yaşıyoruz. Ben oyunlarımı kendim yazıp yönetiyorum. Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin çok iyi anlayabildiği birleştirici, paylaşmayı bir o kadar da sevgi temasını paylaştığımız bir Karagöz Hacivat'tan bahsediyoruz. Bize yoğun bir ilgi var” dedi.

“Bu sanat için eğitim şart”

Bu sanatla ilgilenen kişilerin çok olduğuna ama çok azının eğitimli olduğuna dikkat çeken Suat Veral, “Geleneksel sanatları eğitimli olarak yapan maalesef çok az kişi vardır. Bu sanat için eğitim şarttır. Bizler bu sanatın gerçek temellerini oluşturan yaklaşık 43 yılın içerisine çok şeyleri taşıdığımız ve uluslararası boyutta da birçok davet aldığımız sanatçılarız. Ben de bir öğrencimi yetiştirdim. Hatta Türkiye'de bir ilk olan Merve İlken, kadın ve kız çocuklarımıza örnek oluyor çok ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısıyım”

Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken ise “15 yıldır profesyonel olarak varım. İşin mutfağını görerek büyüdüm. Usta çırak ilişkisinin ne demek olduğunu bir karagöz sanatının nasıl icra edildiğini görerek yetiştim. Perdede gördükleri iki ana karakter Karagöz ve Hacivat erkek karakterler. Dolayısıyla bunları seslendirenin bir erkek sanatçı olduğunu düşünüyorlar. Sahnenin önüne çıktığım zaman şaşırıyorlar. Daha sonra ilgi gösteriyorlar. Bir kadının erkek karakterleri seslendirmesi çok hoşlarına gidiyor. Gelen güzel tepkiler motivasyonumu çok güzel arttırıyor. Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı misyonunu üstlendiğim için gittiğim her yerde bayrağımızı dalgalandırmak bana gurur veriyor” diye konuştu.