Gelişen teknolojiyle tel dolapların yerini buzdolabı aldı

Dünyada ev kullanımına uygun ilk buzdolabı 1913 yılında Chicago'da yapılırken, Türkiye ise ilk buzdolabıyla 1930'larda tanıştı. 1961'da ilk yerli üretim ile birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlanan buzdolabından önce ise evlerde tel dolaplar yer alıyordu. Her evde görmenin mümkün olan tel dolaplarda ekmek ve yiyeceklerin bozulması önlenirken, sinek ile böceklerin zarar vermesi de engelleniyordu. Dolap pervazlarında cam yerine dolabın hava almasını ve böceklerin içeriye girmesini engelleyecek tel elek bulunuyor. Bu tel dolaplar bazı evlerde mutfak yerine kilere konulurken bazı evlerde ise bugünkü mutfak dolabı gibi kullanılıyordu

Teknoloji ile ömrünü tamamladı

Teknolojik gelişme sonunda bu dolaplar ömrünü tamamlayarak, yerini buzdolabına bıraktı. Mutfak dolabı, buzdolabı, derin dondurucu gibi teknolojik aletler tel dolap ve kilerin yerini aldı. Günümüzde kırsal evlerde bile pek görülmeyen tel dolaplara artık mutfak müzelerinde rastlanıyor.

Gaziantep'teki Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde bulunan tel dolap kullanılmasa da yeni nesle teknolojiden önce kullanılan mutfak eşyalarını net bir şekilde görme fırsatı sunarken, evlerinin mutfağında tel dolap görenlere ise nostalji yaşatıyor.