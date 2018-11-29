Genç Emo Hackathon' da

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendislerinden oluşan Genç Emo ekibi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleşen ve Hackathon olarak bilinen “Eurosiagraphires” adlı yazılım yarışmasında Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

“Emo”, “ Emo Genç” ve “ Emo VR” adlı 3 ekipten oluşan Genç Emo'lu GAÜN'lü öğrenciler aldıkları 2 günlük eğitimden sonra 24 saat boyunca uyumadan kod yazarak, oyun tasarladı. Bu süreçte kısa sürede ürün çıkarabilmeyi, kriz anında çalışabilmeyi ve ekip ruhunu öğrendiklerini belirten GAÜN Genç Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Cem Yüceer, Emo ekibinin öğrendiği en önemli şeyin yardımlaşma olduğunu söyledi. Yüceer, yazılım alanında eksik olan ekip bu eksikliğini diğer öğrencilerle işbirliğiyle yardımlaşarak doldurduğunu ifade ederek, böylelikle aralarında Gaziantep Emo Şube Başkanı İslim Arıkan'ında bulunduğu jüri ekibi tarafından “Jüri Özel Ödülü” ne layık görüldüklerini belirtti.