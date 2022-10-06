Genç Gaziantep Mobil uygulamasına Cumhurbaşkanı'ndan ödül aldı

''Genç Dostu Şehir Gaziantep'' hedefi doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanarak hizmete sunulan ‘'Genç Gaziantep Mobil Uygulaması” gazi şehre ödül kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu yıl 2'nci kez Ankara'da düzenlenen “Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı "Tam Bana Göre Festival"inde, Başkan Fatma Şahin, Gaziantep adına yerel yönetimlerde gençlik çalışmaları ile ödül aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Gaziantep Mobil Uygulaması kent genelinde gördüğü ilgi, gençlerin kullanım oranları ve kullanıcılarına sağladığı kolaylıklar nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, “Gençlerimiz için her daim azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda hayata geçirilen “Genç Gaziantep” mobil uygulaması, 100 bini aşan indirme sayısıyla şehrin en popüler mobil uygulaması olarak zirvede yerini aldı. Kentteki üniversitelerde eğitim hayatına devam eden veya bu üniversitelere yeni kayıt yaptıran gençlerle lise 11'inci ve 12'nci sınıflarda okuyan öğrencilerin yararlanabildiği uygulama hizmete alındığı günden itibaren ortalama günlük 250 genç tarafından indiriliyor. Uygulama sayesinde öğrencilerin ulaşım kartlarına ayda 22 biniş yükleniyor. Öte yandan uygulamayı indiren, kayıt olan ve ikameti Gaziantep'te olan üniversite öğrencileri 2+2 şeklinde 4 GB internet hediyesi kazanıyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı "Tam Bana Göre Festival"de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçen yıl da ödül almıştı.