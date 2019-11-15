Genç girişimciler erkin Şahinöz'ü dinledi

Gaziantep Ticaret Odasının koordinatörlüğünü yürüttüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Eski FED Ekonomisti Erkin Şahinöz'ü dinledi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunun organize ettiği, ünlü Ekonomist Şahinöz'ün güncel ekonomik durumdan Endüstri 4.0'a birçok konuda önemli bilgiler aktardığı program hakkında konuşan TOBB GGK Başkanı İbrahim Sarıca, Şahinöz'ün çok önemli bilgiler aktardığını, gelecek süreçte de bu tarz etkinliklerle genç girişimcilere katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Sarıca, “Öncelikle yoğun programına rağmen biz genç girişimcileri kırmayarak, engin bilgilerinden faydalanmamızı sağlayan Erkin Şahinöz'e çok teşekkür ediyorum. Biz gençlerin, genç girişimcilerin iş hayatına yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı getirebilmesi için tecrübeli, yeni dünya ekonomisine hâkim insanların yol göstermesine ihtiyaç var. Bu etkinlikte de Merkez Bankasının olumlu müdahalelerinin ekonomiye olan etkisi, dünyada hızlı bir şekilde gerçekleşen dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 süreci, gelecekte bizleri bekleyen sorunlar ve çözümleri gibi pek çok konu hakkında fikir sahibi olduk. TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu olarak girişimcilik kültürümüzü geliştirecek, yaygınlaştıracak, genç girişimcilerimize katkı sağlayacak proje ve faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.