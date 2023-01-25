Genç girişimcileri Mert Başaran ile buluşturdu

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) koordinatörlüğünü yürüttüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (TOBB Gaziantep GGK), “Küçük İşler Büyük Özgürlükler” kitabının yazarı, ünlü Yatırım Danışmanı Mert Başaran'ı genç girişimcilerle buluşturdu.

Yoğun ilgiye sahne olan ve çevre illerden de katılımcıların yer aldığı “Mert Başaran ile Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları” seminerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca, organize ettikleri bu tip seminerler ve toplantılar ile Gaziantep'in genç girişimcilerine ve iş insanlarına farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Gaziantep'in genç girişimcileri Türkiye'ye de yön çiziyor"

Girişimciliğin gerekli zamanlarda doğru hamle yapmayı zorunlu kıldığını ifade eden Başkan Sarıca, “Zekânın asli vazifesi, anı yaşamaktır. Anı yaşatmayan zekâ bedene ihanettir. Aslında girişimcilik tam da budur. Gerekli zamanda gerekli hamleyi yapmak... Yani anı yönetmektir. Aslında sevgili Mert Bey'in yaşamını gözlemlediğimde de bunu gördüm. Ve yine bir söz eşliğinde buradakilere Mert Bey'i birleştiren dünyayı ifade etmek istiyorum. Fareli köyün kavalcısı olmak tercihtir. Kimileri yön çizer, kimileri sadece takip eder. Bu yön çizenler burada. Bugün yön çizenler birleşiyor. Gaziantep'in genç girişimcileri sadece Gaziantep'e değil, Türkiye'ye yön çiziyor" dedi.

Akıllardaki ortak soru: "Paramızın değerini nasıl koruruz"

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak ise günümüz ekonomik şartlarını değerlendirildiğinde bu seminerin organize edilmesini oldukça kıymetli bulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Mert Başaran'ın paranın ne olduğu, parayla olan ilişki yönetimine ve parayı yönetme yöntemlerine ilişkin bize vereceği tüyolar belki de her zamankinden daha kıymetli. Malum şu an tüm dünyada en önemli gündem ekonomi. Küresel ekonominin ‘enflasyon' baskısı altında olduğu, durgunluğun yaşandığı bir dönemdeyiz. 7'den 70'e, işçisinden memuruna, işverenine herkesin dilinde enflasyon var. Hesap kitap var. Herkesin aklında ortak bir soru var ‘Paramızın değerini nasıl koruruz' Herkesin hedefi enflasyona karşı yenilmemek, paranın değerini korumak. İşte böylesine önemli soruların cevabını arayacağımız bu seminer için Genç Girişimciler Kurulumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yatırım Danışmanı Mert Başaran yatırım yönetimi, tasarrufun ve gereksiz harcamaları kısmanın önemi, küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde etme yöntemleri, enflasyonist ortamda alınması gereken tedbirler gibi konularda yaptığı sunum ve açıklamalarla katılımcıların beğenisini kazanarak ilgiyle takip edildi.