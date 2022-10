Genç işadamları vodafone ile digital dönüşüme hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'teki iş dünyasına yönelik faaliyetleriyle gündemi belirleyen Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), "Vodafone, Endüstri 4.0 ve Dijital Fabrika Hakkında Konuşuyor" buluşmasıyla Vodafone Türkiye'nin önemli isimlerini kentin genç iş insanlarıyla buluşturdu.

Sunum ve soru cevaplarla bilinmeyenlerin aydınlatıldığı toplantıda, Gaziantep'in potansiyeli, gelecekteki konumu ve endüstri 4.0 hakkında bilinmeyenler görüşüldü. Vodafone Türkiye Ceo'su Engin Aksoy ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, toplantıda yaptığı sunumlarla Gaziantep iş dünyasını firmalara özel teknolojik çözümler üretebilmek için çağrıda bulundu. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, kuruluşundan itibaren sürekli yeniliği kovalayan, dünyayı inceleyen ve son gelişmeleri üyelerine aktarmaya çalışan bir sivil toplum örgütü olarak kentin gelişmesine katkı sağlayacak her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Tarihte sanayi devrimiyle birlikte dünyanın yeniden kurgulandığını, yeniliğe ayak uyduramayanların, bunu başaran devletlerin güdümüne girdiğine şahitlik edildiğini, şimdilerde de teknoloji devrimiyle benzer bir durumun yaşanabileceğine dair öngörülerin varlığını hatırlatan Koçer, şöyle devam etti:

"Süreci iyi yönetmeli, teknoloji devrimini hızla hayata geçirecek dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Zira bu teknoloji devrimi, sanayi devrimine göre daha hızlı evrilecek. Süreci yakından takip edenler avantajlı konuma sahip olacak. Ar-ge ve inovasyona önem vermeyen, hala geleneksel yöntemlerle yoluna devam etmeyi seçen firmaların geri plana itildiğini, yeniliğe açık olup endüstri 4,0'ı yakalayan firmaların ise öne çıktığını her birlikte gözlemliyoruz. Bu noktada bugün aramızda bulunan değerli konuklarımız, bizlere geçiş sürecinde nasıl yol izlememiz gerektiğine dair önemli ipuçları verecek. Ticaret ve sanayi şehri Gaziantep'imizin bu noktada diğer kentlere göre çok daha avantajlı konumda olduğunu düşünüyorum. Öyle ki örnek modeller ve OSB'de bu geçişi sağlayan firmalarımızın varlığı bizim önümüzü görmemize daha çok yardımcı oluyor. Tam da bu noktada, bu kentin öncü kuruluşlarından birisi olarak, ihtiyaçları tespit edip, çözüme katkı sağlamak adına bu önemli toplantıyı organize ettik. Her an değişim içinde olan bir dünyada endüstri 4.0, dijitalleşme ve e-ticaret gibi çağın önemli unsurlara şehir olarak olarak hazır olmalıyız. Tabi ki bunu yaparken öncelik her zaman biz gençlerde olmalı. Çünkü gençler olmadan bu devrime ayak uydurmak pek de mümkün değil."

''Yatırımlar 1-6 ayda kendi maliyetini çıkarıyor''

Vodafone Türkiye Ceo'su Engin Aksoy, genç ve vizyoner bir grupla bir arada olmanın bir teknoloji firması için her zaman heyecan verici olduğunu söyledi. Vodafone'nin faaliyetleri, endüstri 4,0 konusundaki yaptıkları çalışmaları anlatan Aksoy, tam zamanlı olarak 58 bin kişilik bir ekosisteme sahip olduklarını aktardı. Türkiye'de de her geçen gün büyüyen bir ivme yakaladıklarını ve yıllık cirolarının 25 milyar TL'yi aşmak üzere olduğunu belirten Aksoy, ülkenin dört bir yanında müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışırken, en son teknolojiyi de hem firmalara hem de bireylere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Aksoy, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servis alanı olmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Bu hedef için çalışıyoruz. Türkiye'de 25 milyon müşterimiz var. Türkiye'nin her ilçesinde fiziki satış noktamız var. Bunun yanında Vodafone Yanımda uygulamamızla da her ay 15 milyon müşteriye ulaşıyoruz." diye konuştu.

Teknoloji konusunun sonsuz bir olgu olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Biz o yüzden anlatıcı değil dinleyici konuma geçtik. Artık firmaların ihtiyaçlarını öğrenip ona göre çözümler üretiyoruz. Çünkü teknoloji her sorunu çözüyor. Hatta teknolojinin çözdüğü sorunu daha iyi çözebilecek bir teknoloji de var aslında. Mutlaka dünyanın bir yerinde daha iyi bir teknoloji var. Kurumsal tarafta da biz bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Her sektör için farklı bir çözüm var. Şundan emin olun, bir sorun varsa teknolojiyle bunu çözebiliyoruz. Biz aslında bu topraklarda matbaa devrimini kaçırdık. Sanayi devriminde de geç kaldık. Dijital devrimde geç kalmamamız lazım. Bugün çok hızlı büyüyen Gaziantep gibi sanayi şehirleri 15-20 yıl sonra rakiplerinin arkasında kalmamalı. Çünkü bizim insanımızda o vizyon da kararlılık da var. Çünkü teknolojiye herkes hızla yetişiyor. Bu da aslında fırsat eşitliği yakalıyor. Teknolojiyi işimi büyütmek için kullanıyor muyum, işlerim iyi ama teknolojiyi kullansam daha iyi neler yapabilirim gibi sorularla bir başlangıç yakalayabiliriz."

Buluşmada firma temsilcilerine neler yapılabildiğini anlatacaklarını, ancak sonrasında ilgili kişilerin ihtiyaçlarını öğrenerek kişisel çözümler üretmenin daha doğru olacağını belirten Aksoy, bu noktada çalışma gruplarıyla önemli sonuçlar elde edebileceklerini kaydetti. Gaziantep'e yatırım yapmaya hazır olduklarını işaret eden Aksoy, Gaziantep'e seve seve yatırım yapmak isteriz. Çünkü bu kentin büyümesi bizleri de mutlu eder. Biz hizmet vermeye aç bir firmayız. Hele ki GAGİAD gibi genç iş insanlarının heves ve isteklerini gördükçe yeni yatırımlar yapmak bizim için daha vazgeçilmez olacaktır. Biz yakın tarihte Gaziantep'teki bir köy okulunda dijital okul açıyor olacağız. Bu da aslında Gaziantep'e verdiğimiz değerin bir göstergesi. Bazen teknolojik yatırımlar yapmak, dijitalleşme konuları iş dünyasını korkutabiliyor, çok büyük maliyetler gerektiği hissi uyandırabiliyor. Ancak satış modelimizde telefon faturası öder gibi bir modelimiz var. Yani bir nevi kullanılan kadar ödeniyor. Ayrıca yakında sizler de göreceksiniz, uygulamalar çok kısa zamanda kendi maliyetini çıkarıyor. Öyle ki yaptığımız araştırmalar, 1 ila 6 ay arasında yapılan yatırımın geri dönüşünün olduğunu gösteriyor. Bu kadar kısa bir sürede kendi yatırım maliyetini çıkaran başka kaç tane yatırım modeli vardır?" dedi.

''Sorunlara teknolojiyle çözüm üretiyoruz''

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise hem bireylere hem de kurumlara hizmet verdiklerini, kurumlara sağlanan çözümler ile e esnaftan KOBİ'lere ve Türkiye'nin önde gelen firmalarına kadar hemen herkesin ilgi alanlarına girdiğini anlattı. Firmaların teknolojik iş ortağı olmayı arzuladıklarını dile getiren Kestioğlu, "Baştan sona tüm ihtiyaçlarınıza çözümler üretmek istiyoruz. Baktığını zaman pandemi dönemi yaşadık ve bu süreçte yatırımlar hızlandı. Kurumlar da bu anlamda uzaktan işlerin yapılabildiğini öğrendi. O yüzden geçmişte konuşamadığımız birçok şeyi şimdi konuşmaya başladık. Biz teknolojik iş ortağı olarak sadece ürünleri satmıyoruz, sizleri aynı zamanda dijital dönüşüme yönelik destekler veriyor, eğitimler sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Kafanızda ben neler yapmalıyım, nereden başlamalıyım gibi sorular varsa bu eğitimlerde sizleri görmeyi çok isteriz. Ayrıca kendi firmalarınıza özel neler yapılabiliri de birlikte konuşup, ihtiyaçlarınızı öğrendikten sonra çözüm önerileriyle yanınıza geliyoruz. Yani teknolojinin gücünü kullanarak pazarlama tarafında, sürdürülebilirlik konularında destek oluyoruz" diye konuştu.