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Genç işçi elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti

Gaziantep’te, bir taziye evi inşaatında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu genç işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, bir taziye evi inşaatında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu genç işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Yeşilköy Mahallesi taziye evi inşaatında yaşandı. İddiaya göre, taziye evi inşaatında demir bağlama işi yapan yabancı uyruklu Mahmud El Sati (22), demir çubukları taşırken çubukların elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası talihsiz işçi, diğer iş arkadaşları tarafından götürüldüğü özel bir hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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