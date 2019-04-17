İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Genç kaleci kansere yenik düştü

Gaziantep Süper Amatör Lig’in 1,5 yıldır kanser tedavisi gören genç kalecisi Yunus Samet Atalay hayatını kaybetti.

Gaziantep Süper Amatör Lig'in 1,5 yıldır kanser tedavisi gören genç kalecisi Yunus Samet Atalay hayatını kaybetti.


İslahiyespor takım kalecisi ve İslahiye Fenerbahçespor Okulu kalecilerinden olan Yunus Samet Atalay, 1,5 yıl önce çıkacağı maç öncesi fenalaşarak gittiği hastanede kanser olduğu belirlenmişti. 1.5 yıldır tedavisi süren küçük kaleci, bugün hayatını kaybetti. Atalay, İslahiye Merkez Devrişi Camisinde kılınan öğle namazı sonrası İslahiye mezarlığında defnedildi.


Dualarla son yolcuğuna uğurlanan Yunus Samet Altay'ın tabutu Fenerbahçe ve İslahiyespor formaları ile örtüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.