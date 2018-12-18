Genç kız, tedavi için geldiği hastanede organlarını bağışladı

Tedavi olmak için geldiği Gaziantep'teki Özel Anka Hastanesi'nin organ bağış birimini ziyaret eden 19 yaşındaki Didem Türkan, verilen bilgilerden ve hastane yetkililerinin yaklaşımından etkilenerek tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

Tedavi olmak için Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne gelen 19 yaşında Didem Türkan, ziyaret ettiği organ bağış biriminde verilen bilgilerden ve hastane yetkililerinin yaklaşımından etkilenerek tüm organlarını bağışlama kararı alarak, organ bağış formunu imzaladı. Organ bağış kartı verilen Türkan, Sağlık Bakanlığı'nın Organ ve Doku Bağışı listesine eklendi. Görüşmede Türkan'a beyin ölümünün tespit edildiği durumda kayıtlarına bakılacağı ve durumun ailesine de haber verileceği anlatıldı.

"Başka insanlara can verebilme ihtimali çok güzel"

Organlarını bağışladığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Türkan duygularını şöyle dile getirdi, “Bu durum başta herkese çok ürkütücü gelebilir, ama öldükten sonra başka insanlara can vereceğini bilmek, bana bu kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu düşündürüyor. En yakın arkadaşım uzun süre tedavi gördü, ona yardımcı olamadım. Onun vefatı beni çok üzdü. İyileşmek için organ bağışına ihtiyacı olan birçok hasta var. Hastanede çaresizce beklemenin ne demek olduğunu biliyorum. Ben aslında organlarımı bağışlamaya çok önce karar verdim. Ama bu bağışı güvendiğim bir yerde yapmak istiyordum. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne tedavi için geldim. Bu hastanede bulunan doktor ve sağlık personelinin güler yüzü beni çok etkiledi. Organ bağışı ile ilgili hastanede açılan stantta tekrar bilgi aldım ve organlarımı bağışlamak için hiç düşünmeden form doldurdum".

Öldükten sonra organlarının başka bedenlerde yaşayacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Didem Türkan, “Organlarımın toprak olmasını istemediğimi bu nedenle organlarımı bağışlamak istediğimi anne ve babamla paylaşmıştım. Babam bu kararımdan dolayı benimle gurur duyduğunu söyledi. Annem ilk başta karşı çıksa da, o da düşününce benim bu kararıma saygı gösterdi" ifadelerini kullandı.

Genç kızı kararından dolayı tebrik eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, "Hastane olarak organ naklini arttırmak istiyoruz. Bunun için birçok etkinlik düzenleyerek halkı bilgilendirme toplantıları, duyurular, eğitimler ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Türkiye'de çok sayıda hasta organ bekliyor. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Organ bağışının hayat kurtaran çok önemli ve basit bir yol olduğunu unutmamalıyız. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Bu bilinçle organlarını bağışlayan genç kızımızın herkese örnek olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu

Organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık yaratıp, bağış oranını arttırmayı hedefleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneye tedavi için başvuran her hastaya ve hasta yakınına, organ bağışı konusunda detaylı bilgi veren ve bu konuda broşürler dağıtan Anka Hastanesi, görsel ve yazılı basın ile kuruma ait internet sitesinde, organ bağışı konusunda bilgilendirici ve teşvik edici bilgiler yayınlanmasına da özen gösteriyor.