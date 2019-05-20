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Genç mühendisler çalışmalarını poster haline getirdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, bir dönem boyunca yaptıkları teorik, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının sonuçlarını poster haline getirip sergiledi.


Etkinlikte konuşan GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, bu tür çalışmaların öğrencilere motivasyon ve tecrübe sağladığını söyledikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her akademik dönem sonunda yapılan bu etkinliğe bu dönem 50 civarında proje katıldı. Öğrencilerimiz bu ders kapsamında yaptıkları çalışmalarda araştırma yapmayı, bulgularını yorumlayıp raporlamayı ve sunmayı öğrenerek bundan sonraki profesyonel çalışmaları için bir anlamda motivasyon ve tecrübe sağlamış oluyor. Gıda sanayinin margarin, bitkisel yağ, meyve-sebze, hububat-bakliyat, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri işleme ve bitki ekstraktlarının biyoaktif maddeleri gibi aşağı yukarı bütün sektörlerini kapsayan bu etkinlikte hem araştırma-geliştirme hem de ürün geliştirme üzerine çalışmalar bulunuyor. Gıda sektörünün bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan bir ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konularını kapsamakta olup sanayicilerimizin dikkatine sunulmaktadır.”


GAÜN Gıda Mühendisliği Fakültesi giriş katında açılan sergiye öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.

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