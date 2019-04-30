Genç resamlar çalışmalarını sergiledi

sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Serginin açılış konuşmasını yapan ve Gaziantep Üniversitesi çatısı altında olanların çok şanslı olduklarını vurgulayan Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, “Sanatın misyonunu unutmadan toplumsal zemine yaygınlaştırma sürecindeki neferler olduğumuzun bilinciyle yol almamız gerekiyor. Sanatın toplumu biçimlendirme sürecinde ne kadar önemli bir misyon üstlenmiş olduğu gerçeğini burada bir kez daha yaşayarak öğrenmiş oldum” dedi.

GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, resim sanatının önemine değinerek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu ise, “Herkes hayal kurabilir, düşünebilir ve herkes anımsayabilir ancak sanatçı bulanları ete kemiğe büründürür” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra eser sahiplerine Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, GAÜN Genel Sekreter yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu tarafından sertifika takdim edildi.